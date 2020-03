Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lustadt - PKW befährt Einbahnstraße in Gegenrichtung - Kind stürzt

Lustadt (ots)

Am Mittwoch gegen 07:45h wurde zunächst in Lustadt an der Grundschule ein Verkehrsunfall zwischen einen PKW und einem Kind gemeldet. Wie die vor Ort befindliche Streife schnell herausfinden konnte, kam es glücklicherweise nicht zu einem Zusammenstoß beider. Wie weiter ermittelt werden konnte, fuhr ein 60-jähriger PKW Fahrer in der Einbahnstraße an der Grundschule in die falsche Richtung. Ein 7-jähriges Kind wollte in Höhe des Einkaufsmarktes die Straße überqueren. Da plötzlich ein PKW aus der falschen Richtung kam, erschreckte sich das Kind und fiel zu Boden. Vorsorglich hinzugerufene Sanitäter untersuchten das Kind. Es wurde aber nicht verletzt. Die Eltern kamen hinzu und kümmerten sich um ihren Sprössling. Mit dem Fahrer wurde seitens der Polizei ein eindringliches Gespräch über dessen Fehlverhalten geführt. Außerdem wurde er gebührenpflichtig verwarnt.

