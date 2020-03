Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schmorbrand in Stromkabel

Annweiler-Sarnstall (ots)

Am Vormittag des 04.03.2020 kam es in Annweiler-Sarnstall in der Pirmasenser Str. zu einem Schmorbrand in der Hauptstromleitung. Aus bislang ungeklärter Ursache entwickelte sich in der unterirdischen, im Gehweg verlegten, Stromleitung ein Schmorbrand. Dieser breitete sich über das Kupferkabel auf ein Wohnhaus aus. Dabei entstanden Schäden an den Strom- und Telefonleitungen des Hauses. Das Gebäude selbst sowie Menschen kamen nicht zu Schaden. Der Schmorbrand wurde durch die Feuerwehr Annweiler gelöscht. Zur Instandsetzung der Stromleitung wurde durch die Stadtwerke Annweiler die Stromzufuhr für die umliegenden Häuser unterbrochen.

