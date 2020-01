Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 84-jährige Radfahrerin stirbt nach Unfall

Ludwigshafen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Am 06.01.2020, gegen 09.40 Uhr, fuhr eine 41-Jährige mit ihrem Auto auf der Dammbruchstraße in Richtung Kurt-Schumacher-Straße. Zur gleichen Zeit fuhr eine 84-Jährige mit ihrem Fahrrad auf der Karolinenstraße in Richtung Gutenbergstraße. An der Kreuzung Karolinenstraße / Dammbruchstraße stießen die beiden zusammen. Daraufhin fiel die 84-Jährige auf die Straße und verletzte sich. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Am Abend verstarb sie an ihren Verletzungen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

