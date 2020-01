Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl aus Firmenfahrzeug und Anhänger

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit zwischen dem 03.01.2020, gegen 15:45 Uhr und dem 06.01.2020, gegen 06:45 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines Firmenfahrzeugs (Kleinbus VW Caddy) ein, das auf dem Firmenparkplatz in der Franz-Zang-Straße stand. Zudem brachen sie das Schloss eines Anhängers auf, der ebenfalls auf dem Firmenparkplatz stand. Sowohl der Kleinbus als auch der Anhänger wurden durchsucht. Was genau gestohlen wurde, steht derzeit noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per e-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

