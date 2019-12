Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Seelbach - Rauchbildung durch Schweißarbeiten

Seelbach (ots)

Schweißarbeiten an einem ungereinigten Öltank haben am Dienstagmorgen zu einer Rauchentwicklung in einem Wohnhaus in der Talstraße geführt. Die Schweißflamme hat gegen 9:30 Uhr den Öltank entzündet, was eine starke Rauchbildung zur Folge hatte. Durch den Qualm wurden zwei Männer leicht verletzt und mussten mit einem Rettungswagen in das Ortenau Klinikum Lahr gebracht werden. Über einen möglichen Sachschaden liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Einsatzkräfte der Feuerwehr Seelbach waren mit drei Fahrzeugen vor Ort.

