Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gegen ein Auto gefahren und geflüchtet

Ludwigshafen (ots)

Am 06.01.2020, gegen 04.05 Uhr, wurde der Polizei mitgeteilt, dass ein silberner Kombi (eventuell Ford Focus) mit quietschenden Reifen gegen ein parkendes Auto in der Ganderhofstraße gefahren und dann geflüchtet sei. Als die Polizeibeamten eintrafen, erklärte der Zeuge, dass das Auto zweimal im Quadrat gefahren sei bis es zu einem lauten Knall kam, woraufhin das Auto dann entgegen der Einbahnstraße davongefahren sei. Die Polizeibeamten stellten fest, dass ein dort geparktes Auto einen Streifschaden aufwies vom Heckstoßfänger bis mittig zur hinteren Tür. Die Scheibe der hinteren Tür war gesprungen. Wer etwas zu dem flüchtigen Auto und dem Autofahrer sagen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

