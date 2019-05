Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190524-6: Diebstähle auf Baustellen - Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

In zwei Fällen sucht die Polizei Zeugen.

In der Zeit zwischen Samstag (18. Mai) 14:00 Uhr und Donnerstag (23. Mai) 14:45 Uhr stahlen Diebe auf einer Baustelle an der Sternenallee ein Baugerüst und verwüsteten die Baustelle, in dem sie Steine zerschlugen und Zementsäcke leerten. Von einer anderen Baustelle in der Kastanienallee stahlen Unbekannte etwa 100 Meter verlegtes Kupferrohr und lösten ein etwa gleichlanges Stromkabel eines Krans. Dieses zerschnitten die Täter, ließen es jedoch zurück und flüchteten.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 in Bergheim unter Telefon 02233 52-0. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell