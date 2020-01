Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand eines Papiermüllcontainers

Ludwigshafen (ots)

Am 06.01.2020, gegen 03.20 Uhr, wurde durch einen Anwohner der Brand eines Gebüschs in einem Vorgarten eines Mehrfamilienhauses in der Werderstraße gemeldet. Als die Polizeibeamten eintrafen, stellten sie fest, dass ein Papiermüllcontainer brannte. Dieser wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Aufgrund der Hitzeentwicklung wurde ein weiterer Müllcontainer beschädigt sowie das angrenzende Gebüsch. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

