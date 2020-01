Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Werkstattbrand in der Notwendestraße

Ludwigshafen (ots)

Nach dem Brand in einem Werkstattgebäude am 29.12.2019 in der Notwendestraße wurde letzten Donnerstag (02.01.2020) die Brandörtlichkeit von einem Brandsachverständigen begutachtet. Hinweise auf einen technischen Defekt oder ein Einwirken Dritter ergaben sich dabei nicht. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist unsachgemäßes Lagern von Asche ursächlich für den Brand. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden von rund 70.000 Euro.

