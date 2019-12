Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Leonberg: Peugeot in Brand geraten; Herrenberg: Gaststätte beschädigt

Ludwigsburg (ots)

BAB 8/Leonberg: Peugeot in Brand geraten

Die Freiwillige Feuerwehr Leonberg war am Sonntag kurz nach 14.00 Uhr auf der Bundesautobahn 8 zwischen der Anschlussstelle Leonberg-Ost und der Tank- und Rastanlage "Sindelfinger Wald" mit drei Fahrzeugen und 14 Wehrleuten im Einsatz, nachdem ein Peugeot zu brennen begonnen hatte. Dem 58 Jahre alten Fahrer war zunächst ein Leistungsverlust seines PKW aufgefallen, worauf er seinen Wagen auf den Standstreifen lenkte. Als der Peugeot zu qualmen begann, stieg der Fahrer aus. Wenig später standen der Motorraum und die Reifen bereits in Flammen, was zu einer erheblichen Rauchsäule führte. Während des Einsatzes mussten der rechte und der Standstreifen gesperrt werden. Die Autobahnmeisterei Herrenberg rückte im weiteren Verlauf ebenfalls aus. Die Feuerwehr löschte den Peugeot, der anschließend nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf 2.500 Euro belaufen. Vermutlich wurde auch der Fahrbahnbelag durch die Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des dort entstandenen Schadens konnte noch nicht beziffert werden. Gegen 15.25 Uhr war der Einsatz beendet.

Herrenberg-Gültstein: Gaststätte beschädigt

In der Nacht zum Montag beschädigten noch unbekannte Täter eine Gaststätte in der Lutherstraße in Gültstein. Da die betreffende Gaststätte regelmäßig durch den AfD Ortsverein Herrenberg als Veranstaltungsort genutzt wird, schließt die Polizei nicht aus, dass die Tat politisch motiviert gewesen sein dürfte. Die Täter warfen drei rote Farbbeutel gegen die Fassade des Gebäudes und schlugen die Scheibe einer Tür ein. Durch diese Öffnung spritzten sie mutmaßlich Buttersäure in den Gastraum. Die Säure verströmt einen ekelerregenden Geruch. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte abschließend noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 07131/13-00, in Verbindung zu setzen.

