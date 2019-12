Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen vor den Mercaden und Einbrecher machen reiche Beute; Ehningen: Unfall fordert drei Verletzte und 30.000 Euro Sachschaden

Böblingen: Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen vor den Mercaden

Der Polizei wurde am Samstag gegen 19:45 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen etwa 20 Jugendlichen gemeldet. Die Streitigkeiten trugen die Jugendlichen zwischen dem Einkaufszentrum Mercaden und dem Bahnhofsgebäude in der Wolfgang-Brumme-Allee in Böblingen aus. Beim Eintreffen der Beamten hatten sich die vermutlich beteiligten Personen bereits in der Umgebung zerstreut. Den vor Ort verbliebenen Jugendlichen konnte eine Teilnahme an der Auseinandersetzung zunächst nicht nachgewiesen werden. Ein 16-Jähriger versuchte sich einer Kontrolle zu entziehen, konnte jedoch durch die Beamten gestellt werden. Auch dieser bestritt eine Beteiligung an der Auseinandersetzung. Er wurde auf das Polizeirevier Böblingen gebracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seiner Mutter übergeben. Im Verlauf des Einsatzes fand sich vor und in den Mercaden eine geschätzte Menge von etwa 60 Jugendlichen ein, so dass durch die Beamten Platzverweise ausgesprochen werden mussten.

Ehningen: Unfall fordert drei Verletzte und 30.000 Euro Sachschaden

Bei einem Verkehrsunfall in Ehningen im Kreuzungsbereich der Maurener Straße mit der Herrenberger Straße wurden am Sonntag gegen 17:30 Uhr drei Personen verletzt und es entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 30.000 Euro. Ein 65-Jähriger befuhr mit seinem Opel die Maurener Straße von Ehningen kommend. Im Kreuzungsbereich mit der Herrenberger Straße soll er wegen einer roten Ampel zunächst angehalten haben, fuhr dann aber offensichtlich wieder los und wollte vermutlich die Herrenberger Straße in Richtung Mauren überqueren. In der Folge kam es zur Kollision mit dem Mercedes eines 78-Jährigen und seiner 69-jährigen Beifahrerin, die die Herrenberger Straße entlang kamen. Hierbei wurden alle drei Beteiligten leicht verletzt. Während die Insassen des Mercedes durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurden, begab sich der 65-Jährige selbstständig in ärztliche Behandlung. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Böblingen: Einbrecher machen reiche Beute

Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro erbeutete ein bislang unbekannter Täter bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Böblingen in der Lessingstraße. Der Täter muss sich zwischen Samstag, 13:00 Uhr, und Sonntag, 19:45 Uhr, Zugang zum Haus verschafft haben. Anschließend durchsuchte er die Räume und nahm dabei den Schmuck an sich. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen unter Tel. 07031 13 2500 entgegen.

