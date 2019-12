Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Wohnungseinbrüche in Leonberg-Gebersheim, Böblingen und Weil im Schönbuch

Ludwigsburg (ots)

Leonberg-Gebersheim: Zeugen gesucht

Unbekannte Täter drangen in der Zeit zwischen Donnerstag, 12.12.2019, 14.30 Uhr und Samstag, 14.12.2019, 10.00 Uhr, durch Aufhebeln der Terrassentüre in ein Wohnhaus in Leonberg-Gebersheim ein. Dort wurden die Räumlichkeiten nach Diebesgut durchsucht. Es wurde Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro entwendet. Am Inventar entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07152 605 0 beim Polizeirevier Leonberg zu melden.

Böblingen: Bargeld entwendet

In der Zeit zwischen Samstag, 17.00 Uhr und 19.00 Uhr, gelangte ein unbekannter Täter durch mehrfaches Hebeln über die Terrassentüre in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses, das im südöstlichen Teil von Böblingen gelegen ist. Dem Täter fiel dabei Münzgeld in geringer Höhe in die Hände. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen getätigt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07031 13 2500 beim Polizeirevier Böblingen zu melden.

Weil im Schönbuch: Schmuck- und Wertgegenstände entwendet

In der Zeit zwischen Freitag, 13.12.2019, 13.00 Uhr und Samstag, 14.12.2019, 09.00 Uhr, gelangten unbekannte Täter auf bislang unbekannte Art und Weise über die Terrassentüre in das Gebäudeinnere. Dort wurde das gesamte Wohnhaus durchsucht. Die Täter entwendeten Schmuck- und Wertgegenstände. Über den Wert des Diebesguts liegen bislang noch keine Angaben vor. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07031 13 2500 beim Polizeirevier Böblingen zu melden.

