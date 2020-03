Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Amtsanmaßung und Nötigung durch Verkehrsrowdy

Bild-Infos

Download

Landau (ots)

Mit einem eingebautem Blaulicht hinter der Windschutzscheibe nötigte am heutigen Morgen (04.03.2020, vor 8 Uhr) ein 39-jähriger SUV-Fahrer aus dem Kreis Pirmasens im Baustellenbereich bei Landau mehrere Autofahrer, die Fahrbahn freizumachen. Mit überhöhter Geschwindigkeit näherte er sich vorausfahrenden Fahrzeugen, fuhr dicht auf und forderte dabei das Freimachen der Fahrbahn ein. Dieses verkehrswidrige Verhalten zeigte der Westpfälzer bereits im Streckenabschnitt bei Hauenstein. Auch dort wurden mehrere Verkehrsteilnehmer mittels eingeschaltetem Blaulicht gezwungen, die Fahrbahn zu räumen. Bei dem Firmenfahrzeug aus dem Saarland handelte es sich um einen schwarzen Daimler-Benz GLE. Anhand des Kennzeichens und der Fahrerbeschreibung konnte ein Tatverdächtiger schnell ermittelt werden. Wegen Amtsanmaßung und Nötigung im Straßenverkehr und muss sich der 39-Jährige nun verantworten. Seine zuständige Führerscheinstelle wird zum Zwecke der Prüfung der charakterlichen Eignung zum Führen eines Kraftfahrzeugs im öffentlichen Straßenverkehr informiert. Verkehrsteilnehmer, die durch die Verhaltensweise des Autofahrers genötigt oder gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizei in Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen. Zeugen, die das verkehrswidrige Verhalten ebenso bestätigen können, werden ebenfalls gebeten, sich unter der o.g. Telefonnummer zu melden.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell