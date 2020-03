Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Westheim - Radfahrerin bei Unfall verletzt

Westheim (ots)

Am Dienstag gegen 16.00h kam es in Westheim in der Hauptstraße zu einem Unfall bei dem eine 18-jährige Radfahrerin leicht verletzt wurde. Die Radfahrerin befuhr die Hauptstraße und wollte nach links in eine Grundstückeinfahrt abbiegen. In diesem Moment näherte sich eine 27-jährige PKW Fahrerin mit ihrem Fahrzeug von hinten und setzte zum Überholen an. Bei dem anschließenden Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin und verletzte sich leicht. Eine sofortige medizinische Versorgung war nicht notwendig. Hinsichtlich der Frage, ob der Abbiegevorgang von der Radfahrerin angekündigt wurde, bestehen unterschiedliche Aussagen.

