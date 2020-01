Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Hunde gingen aufeinander los - Mann wird von Hund gebissen - Hundehalter und Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

Am Mittwoch, gegen 13 Uhr, kam es auf einem Waldweg im "Neuen Hilsbacher Weg" zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Hunden, wobei einer der beiden Hundehalter sowie dessen Vierbeiner verletzt wurden. Der 68-jährige Geschädigte ging mit seinen beiden Hunden auf dem Waldweg "Schwabenweg" in Richtung Waldparkplatz spazieren, als er auf einen weiteren Hundehalter traf. Noch bevor der 68-Jährige seine Hunde anleinen konnte, rannten diese auf den Vierbeiner des Unbekannten zu. Einer der beiden geriet mit diesem in einen Kampf, wobei der andere Hund des Geschädigten verschreckt in den Wald flüchtete. Der 68-Jährige versuchte die beiden Hunde zu trennen und erlitt dabei eine Bisswunde am Finger. Nachdem die Hunde voneinander losließen, ging er zu seinem Fahrzeug zurück, um seinen Vierbeiner, der bei dem Kampf schwer verletzt wurde, einem Familienangehörigen zum Transport in die Tierklinik zu übergeben. Danach fuhr er an die Örtlichkeit zurück, um seinen anderen Hund zu suchen. Dieser wurde jedoch bereits von einem Zeugen aufgefunden und konnte dem Geschädigten vor Ort wieder übergeben werden. Der bislang unbekannte Hundehalter befand sich nicht mehr an der Örtlichkeit. Er wurde als ca. 55-70 Jahre beschrieben. Sein Hund war mindestens hüfthoch und hatte braunes Fell. Ob dieser ebenfalls Verletzungen davontrug, ist nicht bekannt.

Dieser Hundehalter sowie Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter Tel.: 06221/99-1700 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell