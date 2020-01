Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach: Vermeintlicher Sohn brauchte Geld für Autokauf

Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine 78-jährige Hemsbacher Bürgerin erhielt am Mittwochvormittag einen Telefonanruf ihres vermeintlichen Sohnes, der für einen Autokauf in Mannheim dringend Bargeld benötige und die Summe auch gleich abholen wolle. Die Dame hatte den Lautsprecher ihres Telefons an, so dass auch deren Mann dem Gesprächsverlauf folgen konnte. Beide wurden innerhalb kürzester Zeit jedoch skeptisch, woraufhin auch das Gespräch beendet wurde.

Die angezeigte Handynummer übermittelten die Beiden sogleich den Beamten des Polizeipostens Hemsbach. Zu einem weiteren Anruf kam es im Verlauf des Tages nicht meh

