Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Karlsruhe (ots)

Zu einem Verkehrsunfall bei dem der Unfallverursacher sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, kam es am Donnerstag in der Ohiostraße in der Karlsruher Nordstadt.

Der Unbekannte beschädigte zwischen 08:45 Uhr und 11:15 Uhr, vermutlich beim Ein-/ bzw. Ausparken den vor einer Orthopädiepraxis abgestellten Toyota. Durch den Zusammenstoß wurde die Beifahrerseite des geparkten Pkw beschädigt. Der Sachschaden wird hier auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Karlsruhe - West ist nun auf der Suche nach Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben. Sie werden gebeten sich beim Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721-6663611 zu melden.

