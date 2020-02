Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 83-jähriger Radfahrer mit Pkw zusammengestoßen

Karlsruhe-Durlach (ots)

Mit Kopfverletzungen musste am Donnerstagmittag ein 83 Jahre alter Radfahrer nach dem Zusammenstoß mit einem Pkw an der Kreuzung Rommel-/Basler-Tor-Straße zur Beobachtung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Nach den Feststellungen des Verkehrsunfalldienstes war der Senior gegen 12.25 Uhr von der Basler-Tor-Straße her unterwegs und fuhr möglicherweise noch beim Ampelwechsel von Gelb- auf Rotlicht in die Kreuzung ein. Von der Rommelstraße kam eine 71-jährige Autofahrerin und streifte den aus ihrer Sicht von links nahenden Zweiradfahrer. Er stürzte gegen die Windschutzscheibe des Pkws, zog sich dabei Kopfverletzungen ungenauen Ausmaßes zu und kam unter Einsatz eines Notarztes mit Unterstützung eines Rettungsdienstes vorsorglich in eine Klinik.

Der Sachschaden schlägt allenfalls mit wenigen hundert Euro zu Buche. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es wegen des Unfalls nicht.

Ralf Minet, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell