POL-KA: (KA) Karlsruhe - Unbekannter spricht 7-jährige Mädchen an

Ein noch unbekannter Mann hat offenbar am Mittwoch gegen 18 Uhr im Heidenstückerweg in Karlsruhe-Grünwinkel zwei sieben Jahre alte Mädchen in unsittlicher Art und Weise von einem Auto heraus angesprochen. Beide Kinder entfernten sich sofort und offenbarten sich umgehend einem Elternteil, der die Polizei verständigte. Allerdings führt die anschließende Fahndung nicht zur Ergreifung eines Verdächtigen.

Der Mann, der mit einem schwarzen Pkw unterwegs war, soll etwa 40 Jahre alt und von korpulenter Statur sein. Er trägt rötliches, kurzes Haar mit einem rötlichen Vollbart sowie ein Piercing im Gesicht. Bekleidet war er mit einer blauen Winterjacke mit hellblauen Streifen an den Schultern und weißem Emblem an der Brust.

Hinweis nimmt hierzu der Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721 666-5555 entgegen.

