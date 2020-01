Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Wohn- und Geschäftshaus

Northeim (ots)

Northeim, Verdistraße

Samstag, 04.01.2020, 15:50 - 18:10 Uhr

NORTHEIM, -(dm)-, Am späten Samstagnachmittag kam es zwischen 15:50 und 18:10 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohn- und Geschäftshaus in der Verdistr. in Northeim. Die Schadenshöhe beträgt ca. 5.000,-EUR. In dem Zeitraum verschafften sich unbekannte Täter durch aufhebeln eines Fensters Zugang zu dem Haus. Die Täter gingen professionell vor. Sämtliche Räumlichkeiten wurden durchsucht. Insgesamt erbeuteten die Täter Bargeld und Schmuck in Wert von ca. 3.900,-EUR. Anschließend entkamen sie unerkannt. Die Polizei Northeim bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 05551/7005-0 zu melden.

