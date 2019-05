Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Raubüberfall mit Messer

Bocholt (ots)

Am Dienstag, dem 07.05.2019, betrat ein maskierter Räuber gegen 10.00 Uhr eine Bäckereifiliale an der Straße Am Sandbach. Er ging hinter die Verlaufstheke, bedrohte die Angestellte mit einem Messer und forderte die Öffnung der Kassen. Dem kam die Geschädigte nach und der Täter entwendete Bargeld aus der Kasse. Der Räuber flüchtete über die Straße Am Sandbach in Richtung Fachhochschule.

Täterbeschreibung: ca. 180 bis 185 cm groß, schlank, bekleidet mit einer schwarzen billig wirkenden Winterjacke, einer blauen Jeanshose und hellbraunen Wildlederschuhen. Maskiert hatte sich der Täter mit einer tief ins Gesicht gezogen Kapuze und einem bis über die Nase gezogenen schwarzen Schal. Er sprach akzentfrei deutsch und wirkte ruhig. Der Täter hatte einen schwarzen Rucksack dabei, der teilweise neonfarben abgesetzt war.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

