Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Brandeinsatz nach Einbruch in Keramikgeschäft und Café

Northeim (ots)

Moringen/Fredelsloh, Deichstraße 18, "Herbst Hof"

Sonntag, 05.01.2020 09:00 Uhr

FREDELSLOH, -(dm)-, In den frühen Morgenstunden des Sonntages sind unbekannte Täter in die Räumlichkeiten des "Herbst Hofes" in Fredelsloh eingedrungen. Neben der Beute von 120,-EUR Bargeld entstand unter anderem durch einen Brand ein Schaden von mehr als 10.000,-EUR. Gegen 09:00 Uhr meldete ein Anwohner Feuerschein im Gebäude des "Herbst Hofes". Die alarmierte Feuerwehr war schnell mit 70 Kameraden vor Ort und konnte ein Ausbreiten der Flammen verhindern. Nach Ende der Löscharbeiten wurde festgestellt, dass sich Unbekannte Zugang zu dem Keramikgeschäft verschafften hatten. Weiterhin hatten sie der oder die Täter Zugang zu dem auf dem Gelände befindlichen Café verschafft. Hier wurden 120,-EUR Bargeld entwendet und Speisen aus dem Kühlraum verzehrt. Die Polizei Northeim hat die Ermittlungen aufgenommen. Für sachdienliche Hinweise wenden sie sich bitte unter der Telefonnummer 05551/7005-0 an die Polizei in Northeim.

