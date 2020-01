Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unbekannter beschädigt Fahrzeug

Bad Gandersheim (ots)

Eboldshausen, 05.01.2020, Sachbeschädigung an Fahrzeug: Der Geschädigte hatte seinen VW Golf in der Straße "An der Halbe" in Eboldshausen abgestellt. In der Zeit zwischen Samstag (04.01.2020) 15:00 Uhr und Sonntag (05.01.2020) 12:30 Uhr wurde das Fahrzeug durch Unbekannte beschädigt. Hierbei wurde die Beifahrertür verbogen und die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von circa 1500 Euro. Zeugen, die irgendwelche Beobachtungen oder Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim, Tel.: 05382 919200, in Verbindung zu setzen. (at)

