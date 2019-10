Polizei Dortmund

POL-DO: Räuber will Paket abholen und bedroht Gechäftsinhaberin mit Regenschirm

Mit einem Paketschein in der Hand forderte ein unbekannter Mann am Donnerstag (17.10.) die Inhaberin eines Geschäfts auf dem Westenhellweg in Dortmund auf, ihr ein Paket zu übergeben. Die 63-Jährige erkannte sofort, dass der Unbekannte nicht berechtigt ist, das Paket für einen Nachbarn abzuholen und lehnte ab. Der Mann reagierte aggressiv.

Um 12.33 Uhr betrat der angebliche Paketabholer das Geschäft auf dem Westenhellweg (Bereich Petergasse) und hielt der Inhaberin einen Schein entgegen, den er zuvor von der Tür eines Nachbarhauses abgezogen haben muss. Da die Frau den Empfänger und dessen Personal persönlich kennt, lehnte sie die Herausgabe ab. Der Täter reagierte aggressiv und drohte der Frau verbal Gewalt an. Dabei erhob er einen Regenschirm und kam ihr nahe.

Eine Kundin, ebenfalls 63 Jahre alt, erkannte die Situation und stellte sich schützend vor die Geschäftsinhaberin. Schließlich verständigten die Frauen die Polizei. Daraufhin flüchtete der Mann über den Westenhellweg in Richtung Westen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die mit dieser Täterbeschreibung Hinweise auf den Unbekannten geben können:

1,80 Meter groß, 20 bis 30 Jahre alt, platte Nase, Narbe im Gesicht (vermutlich "Hasenscharte") dunkle lockige Haare, dunkle Jacke, dunkle Hose.

Hinweise an die Kriminalpolizei unter Tel. 0231/132 7441.

