POL-AA: Ostalbkreis: Sattelzug im Kocher

Aalen: Sattelzug im Kocher

Ein 54 Jahre alter Mann befuhr am Dienstag gegen 8.20 Uhr mit seinem Sattelzug die Industriestraße in Richtung B19. Kurz vor der Brücke über den Kocher kam der Mann aus bislang noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, durchbrach Teile des Brückengeländers und stürzte in den Kocher. Der Sattelzug blieb auf der linken Seite liegen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Feuerwehr Aalen war mit neun Fahrzeugen und rund 30 Einsatzkräften vor Ort. Sie richtete im Kocher zwei Ölsperren ein, da geringe Mengen Diesel aus dem Lkw ausliefen. Ein Vertreter der Umweltbehörde vom Landratsamt Ostalbkreis befand sich vor Ort. Der Sachschaden am Lkw wird seitens der Firma auf rund 150.000 Euro geschätzt. Die Unfallaufnahme dauert Stand 9.45 Uhr an. Zudem wird derzeit die Bergung des Sattelzuges organisiert, für die vermutlich ein Kran benötigt wird. Die Industriestraße ist bis auf Weiteres aus Richtung der Ulmer Straße gesperrt. Von der B19 her ist sie befahrbar.

