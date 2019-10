Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Verkehrsunfall

Ein verletzter Verkehrsteilnehmer und rund 6.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 16.45 Uhr in der Fürst-Wilhelm-Straße ereignet hat. Ein 42-jähriger VW-Lenker fuhr auf einen Renault einer 19-Jährigen auf, die aufgrund einer querenden Fußgängerin verkehrsbedingt anhalten musste. Die bei der Kollision leicht verletzte 19-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Gammertingen

Sachbeschädigung

Ein unbekannter Täter beschädigte im Zeitraum von Dienstag, 16 Uhr, bis Mittwoch, 8 Uhr, in der Europastraße und in der Fehlatalstraße jeweils eine Scheibe einer Bushaltestelle. Beide Sicherheitsscheiben wurden mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen, sodass Sachschaden von rund 3.000 Euro entstand. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gammertingen, Tel. 07574/921687, zu melden.

Bad Saulgau

Körperverletzung

Ein unbekannter Täter warf am heutigen Donnerstagmorgen gegen 02.00 Uhr in einer Diskothek in der Martin-Staud-Straße ein Glas in die Menschenmenge, wodurch drei Personen verletzt wurden. Zwei junge Männer im Alter von 19 und 25 Jahren wurden mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, eine 21-jährige Frau wurde ebenfalls leicht verletzt, eine medizinische Versorgung war jedoch nicht nötig. Da bislang unbekannt ist, wer das Glas geworfen hat, bittet die Polizei Personen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581/482-0, in Verbindung zu setzen.

Bad Saulgau / Pfullendorf

Betrugsversuche

In den Abendstunden des gestrigen Mittwochs wurde der Polizei erneut eine Vielzahl von Anrufen offensichtlich falscher Polizeibeamter angezeigt. Senioren aus dem Bereich Bad Saulgau und Pfullendorf teilten mit, von angeblichen Polizei- oder Kriminalbeamten kontaktiert und auf die übliche Art und Weise nach Wertsachen und Bargeld ausgefragt worden zu sein. In keinem bislang der Polizei bekannt gewordenen Fall kam es zu einer Geldforderung oder einem Vermögensschaden, da alle Angerufenen die Masche rechtzeitig durchschauten und die Gespräche beendeten. Informationen zur Vorgehensweise der Betrüger und Tipps, wie Sie sich und Ihre Angehörigen vor finanziellem Schaden schützen können, finden sich auf der Internetseite der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de.

Pfullendorf

Sachbeschädigung an Pkw

Ein unbekannter Täter zerkratzte am Mittwoch im Zeitraum von Mitternacht bis 11.30 Uhr einen in der Straße "Sechslindensteige" abgestellten Pkw. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Pfullendorf, Tel. 07552/2016-0, zu wenden.

