POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Friedrichshafen

Gefährliche Körperverletzung - Zeugen gesucht

Zeugen sucht die Polizei, die am Mittwoch gegen 12.00 Uhr am Ende der Bismarckstraße nahe der Riedleparkstraße einen Mann beobachtet haben, der einen Stein grundlos in Richtung eines Fußgängers warf. Nur knapp verfehlte der Pflasterstein den Geschädigten. Der Unbekannte ging nach dem Wurf in Richtung Stadtbahnhof weiter. Beschrieben wird er wie folgt: 20-30 Jahre alt, etwa 180 cm groß, sehr kräftige Statur, hellbraune Haare, ungepflegtes Äußeres, trug eine weinrote "Schlapp-Mütze", eine dunkle Daunenjacke mit Fellkragen, hellbraune Stiefel und eine große, dunkle, eckige Sporttasche auf dem Rücken. Eine Fahndung im Innenstadtbereich verlief negativ. Personen, die Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu wenden.

Friedrichshafen

Diebstahl aus Pkw

Ein unbekannter Täter öffnete am Dienstag zwischen 17.45 Uhr und 18.00 Uhr die Beifahrertür eines in der Eugenstraße auf einem Firmenparkplatz abgestellten unverschlossenen Pkw und entwendete daraus einen Rucksack. In dem Rucksack befand sich ein IPad der Marke "Apple", eine rote Dokumentenmappe, ein schwarzes Notizbuch, ein Gameboy der Marke "Nintendo" mit zwei Spielen sowie drei Powerbanks. Der Gesamtwert des Diebesguts beträgt rund 1.300 Euro. Personen, die Hinweise zum Verbleib der entwendeten Gegenstände geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, in Verbindung zu setzen.

Friedrichshafen

Pkw-Aufbruch

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch schlug ein unbekannter Täter in der Oberhofstraße die Scheibe eines Pkw ein und entwendete aus dem Inneren ein Tablet der Marke "Huawei". Insgesamt entstand Sachschaden von rund 300 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Tablets geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu informieren.

Friedrichshafen

Fehler beim Fahrstreifenwechsel

Rund 8.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall am Mittwoch gegen 12.30 Uhr auf der Albrechtstraße. Ein 83-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer befuhr die Albrechtstraße stadtauswärts, wollte auf Höhe der Hausnummer 26 den Fahrstreifen nach rechts wechseln und übersah dabei vermutlich aus Unachtsamkeit einen Lkw. Die Fahrzeuge stießen seitlich zusammen. Verletzt wurde keiner der Verkehrsteilnehmer.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Ein 15-jähriger Pedelec-Fahrer wurde am Mittwoch gegen 11.00 Uhr in der Weinbirnenstraße nach einem Verkehrsunfall schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Jugendliche, der die abschüssige Weinbirnenstraße aus Richtung Hauptstraße vermutlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit befuhr, übersah ein entgegenkommendes Postauto und prallte mit seinem Kopf gegen die Scheibe der Fahrertür. Als die Scheibe durch die Wucht des Aufpralls zerbrach, stieß er seinen Kopf gegen die Schulter des Fahrers und stürzte anschließend auf die Straße. Ein Rettungswagen brachte den 15-Jährigen in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Postwagens verletzte sich bei dem Unfall leicht. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde seitens der Staatsanwaltschaft ein Gutachten angeordnet.

Meckenbeuren

Verkehrsunfall

Mit schweren Verletzungen wurde am Mittwoch gegen 17.30 Uhr eine 50-jährige Frau vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Fußgängerin wurde beim Überqueren der Fahrbahn von einem Motorrad eines 61-Jährigen erfasst. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen war die Ettenkircher Straße kurzfristig gesperrt.

B 467 / Tettnang

Betrunkener Autofahrer

Ein deutlich unter Alkoholeinfluss stehender 25-jähriger Renault-Fahrer kam am Mittwoch gegen 10.30 Uhr auf der B 467 zwischen Reutenen und der Abfahrt Gießenbrücke von der Fahrbahn ab und verletzte sich hierbei leicht. Der junge Fahrer, der auf der Bundesstraße von Kressbronn in Richtung Tettnang unterwegs war, kam auf Höhe Heiligenhof mit den rechten Rädern auf das Bankett, geriet ins Schleudern und kam anschließend nach links von der Fahrbahn ab. An der dortigen Böschung überschlug sich der Pkw mehrfach. Auf der linken Fahrzeugseite liegend kam der Renault nach mehreren Metern zum Stillstand. Unmittelbar hinzukommende Ersthelfer schlugen die Beifahrerscheibe ein und befreiten den Mann aus seinem Fahrzeug. Beim Fahrzeugführer konnte deutlich Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Da er einen Atemalkoholtest verweigerte, wurde im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe veranlasst. Sein Fahrzeug, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, musste abgeschleppt werden.

L 200 / Überlingen

Auffahrunfall

Zwei verletzte Verkehrsteilnehmer und ein Sachschaden von rund 23.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 12.30 Uhr auf der L 200 im Bereich eines Kreisverkehrs ereignet hat. Ein 28-jähriger Renault-Lenker war vermutlich aufgrund Unachtsamkeit auf den VW eines vor ihm stehenden 77-Jährigen aufgefahren, der verkehrsbedingt halten musste. Der VW-Lenker sowie seine 79-jährige Mitfahrerin wurden leicht verletzt.

Bermatingen

Verkehrsunfall

Eine leicht verletzte Pkw-Lenkerin und rund 7.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 16.15 Uhr im Kreuzungsbereich der Schillerstraße / "Am Sportplatz" ereignet hat. Ein 56-jähriger Audi-Lenker, der die Schillerstraße befuhr, überquerte den Kreuzungsbereich in gerader Richtung, um weiter in die Straße "Am Sportplatz" zu fahren. Hierbei übersah er vermutlich aus Unachtsamkeit den Fiat einer von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 29-jährigen Frau. Bei der Kollision wurde die Frau leicht verletzt, konnte sich jedoch selbstständig in ein Krankenhaus begeben.

