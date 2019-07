Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Angriff auf Fußballfans - Bundespolizei sucht Zeugen

Gotha (ots)

Am 27. Juli 2019 griffen unbekannte und vermummte Personen eine Gruppe Fußballanhänger des FC Carl Zeiss Jena an. Der Vorfall ereignete sich gegen 22:35 Uhr am Bahnhof Gotha auf dem Bahnsteig 1. Der Zug, in dem sich die Jenaer Fans auf der Rückreise vom Spiel in Münster befanden, hatte in Gotha einen planmäßigen Aufenthalt von ca. 5 Minuten. Diesen Zeitraum nutzten ca. 100 Fans, um den Zug kurz zu verlassen. Unmittelbar nach dem Ausstieg griff die vermummte Personengruppe die Jenaer Fans an. Es kam zu einer 5 bis 10-minütigen körperlichen Auseinandersetzung. Mit Eintreffen von Einsatzkräften der Thüringer Polizei flüchteten die Angreifer in östliche Richtung. Drei Personen erlitten Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Die angreifende Personengruppe war mit rot weißen Sturmhauben vermummt. Zur Ergreifung der Täter sowie zur Aufklärung der Tat bittet die Bundespolizei um Mithilfe. Aufgezeichnetes Bild- und Tonmaterial, sachdienliche Hinweise zur Identität der im Zug bzw. am Bahnsteig befindlichen Zeugen sowie Hinweise zur Tat nimmt die Bundespolizeiinspektion Erfurt unter der Rufnummer + 49 (0) 361 65983 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

