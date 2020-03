Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lustadt - Fahrzeug zerkratzt

Lustadt (ots)

Bisher unbekannte Täter zerkratzten in der Nacht zum Mittwoch einen Opel Corsa, welcher auf einen öffentlichen Parkplatz in der oberen Hauptstraße abgestellt war. Der Sachschaden beträgt ca. 300 Euro. Bereits Anfang Februar wurde an der gleichen Örtlichkeit ebenfalls ein Opel Corsa zerkratzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim.presse@polizei.rlp.de an.

