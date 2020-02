Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen Donnerstag, 27. Februar 2020, 20.00 Uhr und Freitag, 28. Februar 2020, 07.50 Uhr kam es in der Soestenstraße zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Ein bislang unbekannter Täter zerstörte die Seitenscheibe auf der Fahrerseite eines Opel Corsa. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Grönheim/Molbergen - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Freitag, 28. Februar 2020, kam es um 06.20 Uhr an der Kreuzung Lange Straße und Brügger Weg zu einem Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger Pkw-Fahrer aus Lindern befuhr die Lange Straße in Richtung Peheim und überholte mehrere, in den Brügger Weg abbiegende Pkw. Eine 20-jährige Pkw-Fahrerin aus Friesoythe wollte vom Brügger Weg aus auf die Lange Straße abbiegen und übersah hier den Linderner. Es kam zum Zusammenstoß, durch den die Fahrerin leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von 11000 Euro.

