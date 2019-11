Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zwei Tote in Wohnhaus entdeckt - Polizei ermittelt

Grevenbroich-Südstadt (ots)

Am Sonntagnachmittag (17.11.) wurden Polizei und Rettungsdienst zu einem Wohnhaus in die Grevenbroicher Südstadt gerufen. Angehörige hatten gegen 15:00 Uhr in dem Haus zwei Tote entdeckt. Es handelt sich um eine 87-jährige Mutter und ihren 64-jährigen Sohn.

Die Hintergründe zu den Todesfällen sind derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell