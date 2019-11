Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ermittlungen nach Ausschreitungen im Zusammenhang mit dem Fußballspiel Borussia Mönchengladbach gegen AS Rom

Korschenbroich (ots)

Die Kripo in Kaarst sucht Zeugen, die ermittlungsdienliche Hinweise im Fall einer gefährlichen Körperverletzung, nach dem Fußballspiel Borussia Mönchengladbach gegen AC Rom, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, dem 07./08.11.2019 geben können.

Eine Gruppe (etwa 20 bis 30) schwarz gekleideter und vermummter Unbekannter hatte, gegen 00:55 Uhr, am Bahnhof in Korschenbroich, die S-Bahn 8 gestürmt. Es kam im Zug dann zu gewalttätigen Übergriffen auf Fans des AS Rom.

Bisherige Ermittlungen zur Identität der Verdächtigen führten nicht zum Erfolg. Deshalb bittet die Polizei um Hinweise. Wer hat in der Tatnacht Feststellungen am Bahnhof Korschenbroich oder in der näheren Umgebung gemacht? Wer hat möglicherweise im Nachgang von der Tat erfahren, weil sich Beteiligte mit dem Überfall gebrüstet haben?

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 23 in Kaarst unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell