Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Bild-Infos

Download

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Eigentümer von geklautem Fahrrad gesucht

Am Freitag, 28. Februar 2020, konnte die Polizei bei einem Tatverdächtigen in Friesoythe ein Fahrrad sicherstellen, das mit hoher Wahrscheinlichkeit gestohlen worden ist. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte das Fahrrad am Mittwoch, 26. Februar 2020, im Ortsteil Kamperfehn an der Bushaltestelle "Am Alten Friesoyther Kanal" gestohlen worden sein. Es handelt sich um ein schwarzes Damenrad der Marke Rheinfels. Die Speichen der Räder sind mit reflektierendem Material umwickelt. Der Eigentümer wird gebeten sich möglichst mit einem Eigentumsnachweis bei der Polizei Friesoythe (Tel. 04491-93160) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell