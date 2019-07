Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Pkw Aufbrüche

Recklinghausen (ots)

Dorsten

Am Donnerstagnachmittag stiegen unbekannte Täter durch ein geöffnetes Fenster in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Bismarckstraße ein. Entwendet wurde Bargeld, anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Marl

Unbekannte Täter hebelten am Donnerstagvormittag die Tür zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Max-Reger-Straße auf. An der Tür entstand 150 Euro Sachschaden. Die Täter flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung.

Dorsten

Unbekannte versuchten zwischen Donnerstagmittag und Freitagmorgen einen Parkscheinautomaten an der Brüderstraße aufzubrechen. An dem Automaten entstand Sachschaden. Die Täter entwendeten einen Akku aus dem Automaten. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Bottrop

In der Nacht zu Donnerstag brachen unbekannte Täter einen Mercedes Sprinter an der Straße Dickebank auf. An dem Transporter entstand 250 Euro Sachschaden. Gestohlen wurden Werkzeugmaschinen, Akkus und Ladegeräte. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Haltern am See

In der Nacht zu Freitag hebelten unbekannte Täter ein Fenster zu einer Gaststätte an der Straße Zu den Mühlen auf. Entwendet wurden zwei Tresore und ein Schrank mit Schloss. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell