Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

Bei einer Unfallflucht ist am Donnerstag zwischen 15.40 h und 16.40 h ein geparkter, roter BMW so stark beschädigt worden, dass ein Schaden in Höhe von ungefähr 2000 Euro entstanden ist. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle.

Recklinghausen:

Einen Sachschaden in Höhe von 2500 Euro hinterließ ein Fahrzeug an einem geparkten, schwarzen Audi A6 Avant. Der Wagen stand am Donnerstag tagsüber an der Kemnastraße und war beschädigt, als der Fahrer zurückkam. Ein Verursacher des Schadens hat sich nicht gemeldet.

An der Bochumer Straße flüchtete ein/e Unbekannte/r mit einem grauen BMW Kombi, nachdem er/sie um 11.42 h einem einparkenden Mercedes gegen das Heck gefahren ist. Der 63-jährige Fahrer des Mercedes konnte den/die Fahrer/in nicht näher beschreiben. Nachdem der einparkende Wagen touchiert wurde, beschleunigte der BMW und war weg.

Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten in Bottrop, Dorsten, Gladbeck, Haltern am See und Marl erbittet das Verkehrskommissariat in Gladbeck unter 0800 2361 111. Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten in Castrop-Rauxel, Datteln, Herten, Oer-Erkenschwick, Recklinghausen und Waltrop erbittet das Verkehrskommissariat in Herten unter 0800 2361 111.

Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

