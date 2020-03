POL-KN: (Bad Dürrheim) Unbekannte begehen mehrere Farbschmierereien - Polizei bittet um Hinweise

Polizeipräsidium Konstanz

An insgesamt sechs Stellen, darunter an öffentlichen Gebäuden, einer Klinik und an Verteilerkästen haben unbekannte Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag Farbschmierereien aus der Graffiti-Szene angebracht. Betroffen waren die Luisenstraße, die Friedrichstraße und die Hammerbühlstraße, wo die Täter mit schwarzer Farbe Wände und Verteilerkästen verunstalteten. Die Polizei Bad Dürrheim (07726 93948-0) ermittelt nun wegen den durch die Farbschmierereien begangenen Sachbeschädigungen und bittet um sachdienliche Hinweise zu den Tätern.

