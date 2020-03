Polizeipräsidium Konstanz

Aus noch unbekannter technischer Ursache geriet am heutigen Montag gegen 10 Uhr in der Prof.-Maier-Leibnitz-Straße ein Opel Corsa in Brand. Aus dem Motorraum stieg starker Rauch hervor, weshalb der Autofahrer anhielt und das Fahrzeug verließ. Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Allensbach bildeten sich im Motorraum kleine Flammen, die jedoch rasch gelöscht werden konnten. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen war die Straße für etwa 20 Minuten gesperrt.

