Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Unbekannter beschädigt Autoreifen (01.03.2020)

Singen (ots)

Ein unbekannter Täter schlitzte am Sonntag in der Zeit von 20 Uhr bis 20.30 Uhr den vorderen linken Reifen eines Pkw auf, der in der Julius-Bührer-Straße stand. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

