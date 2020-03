Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Polizei sucht Unfallzeugen (01.03.2020)

Konstanz (ots)

Die Polizei sucht einen Zeugen, der am Sonntag gegen 20.30 Uhr einen Unfall an der Kreuzung Riedstraße / Reichenaustraße beobachtet hat. Zwei Autofahrer fuhren in die Kreuzung ein, obwohl einer der beiden vermutlich rot hatte. Bei der Kollision wurde niemand verletzt, es entstand jedoch Sachschaden von rund 5.000 Euro. Laut Angaben der Beteiligten hatte es einen Zeugen gegeben, der jedoch noch vor dem Eintreffen der Polizei weitergefahren ist. Dieser wird zur Klärung des Unfallhergangs gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

