Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg-Randen - Neuhaus, Gemeindeverbindungsweg) Gelagerte Holzstämme in Brand geraten

Blumberg-Randen - Neuhaus, Gemeindeverbindungsweg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, vermutlich im Zeitraum zwischen 01 Uhr und 03 Uhr, ist es zu einem Brand von gelagerten Holzstämmen und zu einem Einsatz der Blumberger Feuerwehr an einem Gemeindeverbindungsweg zwischen Randen und Neuhaus gekommen. Durch die bei dem Brand entstandenen hohen Flammen wurden auch drei in unmittelbarer Nähe stehende Nadelbäume in Mitleidenschaft gezogen, bevor die mit mehreren Fahrzeugen und Einsatzkräften anrückende Freiwillige Feuerwehr Blumberg den Brand schließlich löschen konnte. Die polizeilichen Ermittlungen zur möglichen Brandursache wurden eingeleitet. Eine mögliche fahrlässige Brandstiftung durch beispielsweise eine unachtsam weggeworfene Zigarette, aber auch ein vorsätzliches Handeln kann nicht ausgeschlossen werden. Personen, die Hinweise zu dem Brand geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Donaueschingen (0771 83783-0) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell