Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Passanten beobachten Unfallflucht 1.3.20

Rottweil (ots)

Aufmerksame Zeugen haben am Sonntagnachmittag auf dem Eisplatz in der Nägelegrabenstraße bemerkt, wie ein parkendes Fahrzeug durch einen anderen Autofahrer beschädigt worden ist und dieser sich dann aus dem Staub machte. Dem jungen Paar zufolge parkte der noch nicht identifizierte ältere Autofahrer mit einem Opel aus dem Bodenseekreis neben dem Golf ein, öffnete die Türe und stieß mit dieser heftig gegen die Karosserie des danebenstehenden VW. Offenbar hatte der Fahrer die Beschädigung bemerkt und sich die Beule angesehen, er sei aber danach wieder in das Fahrzeug eingestiegen und habe sein Fahrzeug an eine andere Stelle umgeparkt. Die Zeugen schrieben sich aufgrund des Verhaltens des Fahrers die Autonummer auf und hinterließen einen Zettel mit einer Nachricht zu dem Verursacher an der Windschutzscheibe des Golf. Die Polizei Rottweil ermittelt nun wegen Unfallflucht.

Rückfragen bitte an:

Uwe Vincon

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell