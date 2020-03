Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Streit um Aufstellplatz einer Mülltonne eskaliert

VS-Schwenningen (ots)

Zu einem eskalierenden Streit und schließlich zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist es am Sonntagnachmittag, kurz vor 14 Uhr, zwischen zwei Familien in der Hans-Sachs-Straße gekommen. Grund des Streites war die Aufstellung einer Mülltonne in einer Grundstückseinfahrt. Im Zuge der zunächst verbal geführten Auseinandersetzung gingen die streitenden Familien schließlich gegenseitig aufeinander los, wobei auch ein Stiel eines Wischmops, ein Schraubenschlüssel sowie ein Tierabwehrspray bei der handgreiflichen Fortführung des Streites benutzt wurden. Neben den gegenseitig erlittenen diversen Hämatomen und Prellungen, einer blutenden Lippe sowie zwei geschwollene Auge kommt auf die fünf Hauptbeteiligten im Alter zwischen 32 und 73 Jahren nun unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen gegenseitig begangener Körperverletzung zu.

