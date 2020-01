Polizei Düren

POL-DN: Weitere Einbrüche in Vereinsheime

Jülich (ots)

Am Dienstag nahm die Kriminalpolizei weitere Einbrüche in Vereinsheime auf, nachdem bereits am Montag ein entsprechender Tatort in Barmen aufgenommen worden war (siehe Pressemeldung vom 07.01.2020 "Einbruch in Vereinsheim").

So drangen bislang Unbekannte zwischen Sonntag (05.01.2020), 14:00 Uhr, und Dienstag (07.01.2020), 10:00 Uhr, in ein Sportheim in Kirchberg in der Straße "An der Rur" ein. Nachdem ein Fenster aufgehebelt worden war, wurden im Inneren mehrere Schränke durchwühlt. Nach ersten Feststellungen wurde nichts entwendet.

Gleich zwei Einbrüche in Vereinsheime nahm die Polizei in Stetternich auf. Zwischen Montag (06.01.2020), 13:00 Uhr, und Dienstag (07.01.2020), 17:30 Uhr, wurde die Eingangstür zu einem Heim am "Buschacker" mit massiver Gewalt aufgehebelt. Im Inneren wurde weitere Türen gewaltsam geöffnet. Aus einem Getränkeautomaten wurde Geld gestohlen, aus einer Verkaufsbude in dem Gebäude eine nicht unerhebliche Menge an Süßigkeiten und Grillfleisch. In das gleich gegenüberliegende Gebäude eines anderen Vereines wurde ebenfalls eingebrochen. Der Tatzeitraum ist hier jedoch deutlich länger, da das Gebäude zuletzt Anfang Dezember genutzt wurden. Nach Aufhebeln eines Fensters gelangten der oder die Einbrecher ins Innere, wo weitere Türen gewaltsam geöffnet wurden. Angaben zu möglichem Diebesgut konnten noch nicht gemacht werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell