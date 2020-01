Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unter Alkoholeinfluss in Wilhelmshaven unterwegs - 46-Jähriger Fahrzeugführer wird kontrolliert

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwoch, den 01.01.2020, kontrollierten Beamte des Einsatz- und Streifendienstes in Wilhelmshaven gegen 16:15 Uhr einen Pkw, der die Preußenstraße in nördliche Richtung befuhr. Am Steuer trafen die Beamten auf einen 46-jährigen Wilhelmshavener, der unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,25 Promille, so dass die Beamten eine Blutentnahme anordneten, den Führerschein sicherstellten, ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr einleiteten und die Weiterfahrt untersagten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell