Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbruch in Kindergarten in der Preußenstraße - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Unbekannte Täter gelangten am 01.01.2020 gegen 18:05 über eine Tür in die Räumlichkeiten eines Kindergartens in der Preußenstraße, durchsuchten diese, entleerten einen Feuerlöscher und verließen den Tatort nach dem aktuellen Stand ohne Diebesgut.

Die Meldung über den Vorfall erging über eine Sicherheitsfirma. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand könnte es sich bei den Tätern um zwei Jugendliche handeln.

Nähere Hinweise liegen nicht vor.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

