Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Café

Jülich (ots)

Ein Café in der Kölnstraße wurde in der Nacht zu Montag von bislang unbekannten Einbrechern aufgesucht.

In der Zeit zwischen Montagabend, 23:00 Uhr und Dienstagmorgen, 07:30 Uhr, brachen Unbekannte die verschlossene Klappe eines Anlieferungsschachts auf und stiegen durch diesen in den Keller des Gebäudes ein. Sie begaben sich in mehrere Räume des Kellergeschosses und suchten auch den im Erdgeschoss befindlichen Gastronomiebereich auf. Die Einbrecher brachen Schränke, einen Sparkasten sowie einen Zigarettenautomaten auf. Ersten Ermittlungen zufolge konnten sie Bargeld und elektronische Geräte entwenden. Die Täter verließen den Tatort vermutlich wieder über die Luke im Keller und entfernten sich im Anschluss über die Baierstraße.

Die Kriminalpolizei wurde zur Spurensuche und -sicherung entsandt und leitete ein Strafverfahren ein. Wer zur genannten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02421 949-6425 an die Polizei zu wenden.

