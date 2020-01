Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Zwei Jugendliche entreissen 54-Jährigen die Handtasche - Ein Täter festgenommen

Recklinghausen (ots)

Samstag, gegen 18 Uhr, entrissen zwei Jugendliche einer 54-jährigen Bottroperin auf der Hochstraße, in Höhe des Kaufhauses C&A, die Handtasche und flüchteten dann in Richtung Osterfelder Straße. Ein Zeuge konnte einen der Täter, einen 16-Jährigen aus Dinslaken, festhalten und den benachrichtigten Polizeibeamten übergeben. Der 16-Jährige konnte angeben, wo er und sein Mittäter die Handtasche weggeworfen hatten. Sie konnte dann auch aufgefunden werden und der Geschäidgten wieder übergeben werden. Es fehlte nichts. Der 16-Jährige wurde nach Abschluss er polizeilichen Ermittlungen den Erziehungsbereichtigten übergeben. Konkrete Hinweise zu seinem Mittäter liegen vor. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

