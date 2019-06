Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

FW-KLE: Ohne Gegenwehr: Feuerwehr rettet Katze vom Dach

Bedburg-Hau (ots)

Am Freitag (07.06.2019) wurde die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau um 19:07 Uhr zu einem Einsatz in die Loo'sche Heide nach Hau alarmiert. Der Grund: Auf einem Dachfirst saß eine Katze fest. Offenbar traute sich die Katze nicht mehr allein nach unten.

Die Feuerwehr rückte mit Drehleiter und Löschfahrzeug an, um die Katze aus der misslichen Lage zu retten. Mit dem Rettungskorb der Drehleiter wurde dann ein Feuerwehrmann, gesichert mit einer speziellen Absturzsicherung, auf dem Dachfirst abgesetzt. Das gefiel dem vierbeinigen Opfer zunächst gar nicht, so dass es in Richtung Giebel flüchtete. Mangels Ausweg, konnte die Katze dann gegriffen und mit der Drehleiter wieder auf den Boden gebracht werden.

Am Ende des Einsatzes konnten die Besitzer ihre Katze unverletzt in Empfang nehmen. Wieso und warum sich das Tier auf den Dachfirst gesetzt hatte, ist nicht bekannt. Vielleicht wollte sie ihr Revier einfach mal von oben betrachten.

Im Einsatz waren etwa 15 Einsatzkräfte unter der Leitung von Gemeindebrandinspektor Stefan Veldmeijer.

