Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Streit am Berliner Platz

Recklinghausen (ots)

Sonntag, gegen 0.45 Uhr, gerieten zwei fünfköpfige Personengruppen am Berliner Platz, am dortigen Busbahnhof, in Streit. Im Verlauf des Streits erhielten ein 34-Jähriger und dann ein 29-Jähriger, beide aus Oer-Erkenschwick, einen Schlag auf die Nase. Beide wurden dadurch leicht verletzt. Im weiteren Verlauf hetzte ein weiterer Unbekannter seinen Kampfhund auf einen anderen 39-Jährigen aus Oer-Erkenschwick. Dieser biss den den 29-Jährigen und verletzte ihn dabei leicht. Die beiden 29-Jährigen wurden zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die fünfköpfige Tätergruppe flüchtete dann in unbekannte Richtung. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Castrop-Rauxel unter Tel. 0800/2361 111.

