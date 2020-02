Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Schneller Ermittlungserfolg im PK Oberharz

Goslar (ots)

Clausthal/Altenau. Nach dem Diebstahl eines VW-Busses in der Nacht von Sonntag auf Montag, dem versuchten Einbruch in einen Kiosk in Altenau mit anschließender Flucht vor der Polizei und Verkehrsunfall, konnten beide Täter ermittelt werden.

Im Laufe des Montags erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen bereits polizeilich in Erscheinung getretenen Heranwachsenden, welcher in Clausthal gezielt den Fahrzeugschlüssel eines VW-Busses entwendete. Im Vorfeld waren mehrere Kennzeichenpaare u.a. aus Osterode und Altenau von verschiedenen Pkw entwendet worden. Später wurde in dem VW-Bus ein Laptop aufgefunden, der kurz zuvor bei einem Einbruch in Hahnenklee gestohlen worden war.

Nach dem gescheiterten Einbruch in den Kiosk und dem damit verbundenen Unfall vermutete die Polizei, dass die Personen nicht unverletzt aus dem verunfallten Pkw herausgekommen sein könnten.

Der gehegte Verdacht der Polizeibeamten bestätigte sich, als die Wohnanschrift des 19-jährigen Mannes aufgesucht wurde. Hier konnte der Clausthaler schwer verletzt aufgefunden werden und wurde mittels Rettungswagen ins Krankenhaus nach Goslar verbracht. Schon während der ersten Befragung räumte er die Taten ein und gab Hinweise auf seinen Mittäter, einem 16-jährigen Jugendlichen, ebenfalls aus Clausthal. Dieser blieb als Beifahrer bei dem Verkehrsunfall unverletzt.

Beide Personen müssen sich jetzt mehreren Strafverfahren stellen. Die Ermittlungen dauern an.

Holzhausen, POK

